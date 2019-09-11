В Череповце открылся первый веревочный парк

Веревочный парк находится в парке КиО. Это первый объект подобного рода под открытым небом.



Здесь 3 трассы разной сложности, каждая имеет 12 препятствий. Есть надежная система страховки. По соседству с веревочным парком работает небольшой скалодром с 2 линиями подъема.



В веревочном парке работают 3 инструктора, занятия проводятся по предварительной записи и не бесплатно. Парк принимает индивидуальные прохождения маршрутов и групповые заявки.



Открыт веревочный парк по инициативе Молодежного парламента. Проект разработан управлением по делам культуры мэрии, спорткомитетом, представители общества скалолазания.



Специалисты утверждают, что аналогов череповецкому веревочному парку в России нет, хотя вериться в это с трудом. Здесь планируют проводить соревнования.



П. Елесин, представитель строившей парк компании пояснил, что безопасность посетитель ставилась во главу всего, поэтому в парке есть непрерывная система самостраховки - цельный отрезок троса. К нему пристегивается ребенок, и сам он покинуть трассу не может. Отцепиться от страховки самостоятельно физически невозможно.