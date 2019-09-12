75 млн руб. предусмотрено в бюджете НАО на пособия для ребенка

Ежемесячная выплата на ребенка сейчас составляет 1-2,2 тыс. руб., в зависимости от категории получателя и районного коэффициента, использующегося в расчетах. Сегодня выплаты получают в НАО родители, воспитывающие 5,5 тыс. детей.



Минимальной размер пособия на ребенка в округе - 1000,8 руб., для матерей-одиночек - 2001,6 руб. Семьи, проживающих в городах и поселках с районным коэффициентом 2, пособие немного выше – 1112-2224 руб.



По статистике Департамента здравоохранения НАО, за первое полугодие на выплату пособий направлено 35,5 млн руб. из региональной казны.



Ежемесячно пособие на ребенка в округе получают семьи со средним доходом на челна семьи, размер которого не более двукратной величина прожиточного минимума в Ненецком округе на душу населения на 1 октября и 1 апреля 2019 г. Это социальная выплата, которая помогает содержать ребенка. Ее родители могут использовать по своему усмотрению, поскольку на что тратятся деньги, никем не контролируется. Сумма ежемесячной выплаты небольшая, но очень ощутимая для людей с маленьким достатком.