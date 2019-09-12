Мурманчанам стала доступна литовская виза

В Мурманске стало возможно оформление шенгенской визы в Литву, а первым желающим получить ее стал путешественник, журналист и тревел-блогер И. Герасимов. Ему, как первооткрывателю, пришлось непросто. В Литву он собрался ехать снимать свой новый проект, но даже подать документы оказалось сложно.



Никто в визовом центре не знал, как составить документы, в результате мурманскому журналисту пришлось приходить в визовый центр три дня подряд. Пришлось ходить по инстанциям, собирать нужные документы. На третий день удалось подать документы, а у окна регистрации пришлось простоять 2,5 часа. Но пока не известно, дадут ли Герасимову визу, поскольку сбор всех документов – это не гарантия получения визы. Теперь придется 3 недели ждать результата.



Сейчас журналист горд собой, тем, что он стал первым в Мурманске человеком, решившим оформить визу в Литву. Он также может стать и первым, кому в визе откажут. Но в любом случае он сделал большое дело - существенно сократил время пребывания в визовом центре следующих желающих поехать в Литву.





