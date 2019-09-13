День Карелии о очередной раз перенесли

Республика Карелия >> Общество >> 13.09.2019

День республики переносят уже не первый раз, и со стороны обывателей это выглядит смешно. В этот раз его решили проводить в сентябре 2020 г., но не факт, что и эту дату позже не изменят. В настоящий момент официальная дата празднования - 5 сентября в Петрозаводске.

А. Парфенчиков, глава республики, распорядился организовать рабочую группу, которая будет отвечать за подготовку и проведение празднования. В ее состав войдут заместители главы Карелии, министры, сити-менеджер Петрозаводска И. Мирошник, а контролировать работу группы будет Министерство нацполитики Карелии.

Власти объясняют очередной перенос даты празднования на 3 месяца многочисленными обращениями с просьбой провести торжества позже, о чем сообщила министр национальной политики А. Ершова. В частности, просящие отмечают неблагоприятные погодные условия в июне, а также работы по ремонту дорог, фасадов, обустройству дворов, которые проводятся летом. Поведение праздника в июне не даст возможности качественно подготовиться к празднику.

Напомним, что дата Дня Республики Карелия Законом Карелии считается 22 апреля 1999 г.





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