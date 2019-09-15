На острове Кего приведен в порядок памятник летчикам

На острове памятник летчикам 5-го авиаполка гражданско-воздушного флота очищен, проведена влажная уборка, приведены в порядок швы и близлежащая территория.



Руководитель аппарата горадминистрации Архангельска Н. Евменов побывал у памятника в рамках проверки общего состояния территории. Ранее на острове был аэродром и воинская летная часть, именно тогда здесь и установили мемориал летчикам.



В рамках программы формирования комфортной городской среды на территории острова планируется демонтировать заброшенные строения, вывезти мусор, сделать отсыпку территории, установить детскую игровую и спортплощадки, хозяйственно-бытовой площадки для контейнеров, двойные качели, спорткомплекс, карусель, игровой комплекс с горкой, песочницу, стойки с сеткой для волейбола, навес над мусорными баками. Все это обойдется в 1 млн руб.



Напомним, что ситуация на остове Кего сложилась не лучшим образом. Это место признано бесперспективным, вкладывать деньги в его развитие не имеет смыла, но местные жители категорически не хотят отсюда уезжать.