Смерть с косой ждет нерадивых автомобилистов, превышающих скорость в Архангельске
Фигуру смерти с косой установили прошлой ночью у ТЦ "Макси" на Ленинградском проспекте Архангельска. Цель дорожного знака, ограничивающего скоростной режим до 60 км/ч, - напоминать владельцам машин о бесценности жизни и недопустимости риска. Дорога на проспекте отремонтирована, многих посещает мысль как следует разогнаться, но делать этого нельзя!
Колоритная фигура смерти держит в костлявой руке знак с ограничением скорости в месте, где очень часто случаются ДТП, и со смертельным исходом в том числе. Мнения местных жителей по поводу новинки разделились. Одни считают ее установку эффективной, поскольку автомобилист десять раз подумает, прежде чем прибавлять скорость. Другие волнуются за детей, которых смерть с косой может травмировать психологически. Но им напоминают, что если на глазах ребенка произойдет авария, в которой погибнут люди, это будет еще большая травма.
Новый дорожный знак сделал главное – привлек внимание общественности, и пешеходов, и владельцев авто, поэтому есть надежда, что он стоит не просто для красоты.
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