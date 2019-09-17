В НАО испекли пирог из северных ягод на 208,7 кг

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.09.2019

Рекорд зафиксирован для книги рекордов России. В Нарьян-Маре на гастрономическом фестивале Tundra испекли огромных размеров пирог из северных ягод, который потянул на 208,7 кг. Сертификат о рекорде размера и вес пирога представитель книги рекордов лично вручила главе НАО А. Цыбульскому. Во время фиксации рекорда соблюдены нормы, взвешена каждая часть пирога. Его размер составил 9 на 2 м.

На гастрофестивале свою кухню представляли представители Татарстана, Коми, Архангельской области, Удмуртии, Сочи, Вологды, местные рестораны "Фрегат в Пустозерске" и "Заполярная столица".

В рамках фестиваля состоялась "Битва ресторанов", в которой победителем стал "Фрегат в Пустозерске" в категории "Лучший ресторан 2019 г". "Лучшим заведением общепита" стала пиццерия Don Peperon.

На гастрофестивале презентовали новую интерактивную карту города, а Центр развития бизнеса округа и приют для бездомных животных "4 лапки" провели гастрофестиваль для животных с целью привлечения внимания к проблеме покинутых животных.

Организатор гастрофестиваля - Центр развития бизнеса НАО.





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