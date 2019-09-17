В НАО испекли пирог из северных ягод на 208,7 кг

Рекорд зафиксирован для книги рекордов России. В Нарьян-Маре на гастрономическом фестивале Tundra испекли огромных размеров пирог из северных ягод, который потянул на 208,7 кг. Сертификат о рекорде размера и вес пирога представитель книги рекордов лично вручила главе НАО А. Цыбульскому. Во время фиксации рекорда соблюдены нормы, взвешена каждая часть пирога. Его размер составил 9 на 2 м.



На гастрофестивале свою кухню представляли представители Татарстана, Коми, Архангельской области, Удмуртии, Сочи, Вологды, местные рестораны "Фрегат в Пустозерске" и "Заполярная столица".



В рамках фестиваля состоялась "Битва ресторанов", в которой победителем стал "Фрегат в Пустозерске" в категории "Лучший ресторан 2019 г". "Лучшим заведением общепита" стала пиццерия Don Peperon.



На гастрофестивале презентовали новую интерактивную карту города, а Центр развития бизнеса округа и приют для бездомных животных "4 лапки" провели гастрофестиваль для животных с целью привлечения внимания к проблеме покинутых животных.



Организатор гастрофестиваля - Центр развития бизнеса НАО.