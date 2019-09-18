"Дни ЛУКОЙЛ" начались в Ухте и Усинске

Республика Коми >> Общество >> 18.09.2019

В рамках профориентационного марафона пройдут экскурсии на объекты "ЛУКОЙЛ-Коми", спортивные игры, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", командный квест.

Первое мероприятие "Дней ЛУКОЙЛ" - экскурсия в усинский Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры. Ее организовали для первокурсников Ухтинского гостехуниверситета. В этот раз проведение "Дней ЛУКОЙЛ в УГТУ" посвятили Всероссийскому фестивалю экологии и энергосбережения #ВместеЯрче. В его рамках студенты смогут побывать в "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "Яреганефть", на Усинском газоперерабатывающем заводе, принять участие в совещаниях. К марафону могут присоединиться школьники, для которых организуют экскурсии в музей и на учебные полигоны Горно-нефтяного колледжа.

Также в ближайшие дни в Ухте и Усинске пройдут товарищеские матчи по мини-футболу, в которых сразятся команды Совета молодых специалистов предприятия, УГТУ. В октябре студенты примут участие в квесте "Я – часть команды ЛУКОЙЛ". Итог мероприятий "ЛУКОЙЛ-Коми" и вуза подведут на церемонии закрытия "Дней ЛУКОЙЛ", где отметят наградами победителей конкурса, интеллектуальных и спортивных соревнований.





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