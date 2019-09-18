Режиссер Б. Гуц научит архангелогородцев снимать мобильное кино

Архангельская область >> Общество >> 18.09.2019

Воркшоп на тему мобильного кино пройдет на Третьем международном кинофестивале Arctic Open.

На площадке Технопарка САФУ мастер-класс проведет режиссер, сценарист и идеолог движения Mobile Filmmakers Б. Гуц. В прошлом году он первым снял целый фильм на iPhone и назвал его "Фагот". Экспериментальная картина получила диплом Гильдии киноведов на фестивале "Окно в Европу" в Выборге. Свою вторую картину Гуц также снимал на "Айфон".

Своим ноу-хау Гуц делится. Он стал куратором в школе мобильного кино на фестивале "Таврида", а теперь приедет в Архангельск. У него смогут поучиться сценаристы, режиссеры и операторы Архангельской области. Гуц считает, что не каждый фильм возможно снять на смартфон, поскольку у мобильного кино есть жанровые особенности. Ключевое правило мобильном кино - если сценарий можно снять на кинокамеры, снимать надо на них. Смартфон - инструмент для выражения идеи о себе, реальной жизни. Воркшоп нужен тем, кто хочет говорить о реальности.

Участники мастер-класса снимут свой мобильный фильм.





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