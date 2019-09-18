40 человек обучатся на сессии школы волонтера в Молодежном центре Череповца

В Молодежном центре Череповца проходит бесплатное обучение добровольчеству. Азы знаний получают около 40 череповчан в возрасте 14?22 лет. Занятия проходят каждый вторник с сентября по декабрь.



Школа открыта для школьников, студентов, прошедших конкурсный отбор. 3 месяца ребят будут учить социальному проектированию, знакомить с руководителями организаций волонтеров, учить организовывать и проводить мероприятия. В декабре занятия закончатся.



Участники могут вступить в общественные организации и помогать организовывать мероприятия, заниматься соцпроектами. Это второй поток школы волонтера, первый обучился весной. Тогда обучение прошли 37 ребят. Они получили навыки работы с людьми, оказания помощи нуждающимся, правильному поведению и мн. др.



Напомним, что "Школа волонтера" открыта по инициативе НКО "Архангельский", получившего субсидию от правительства Вологодской области. В прошлом году в Молодежном центре открылся волонтерский штаб, объединяющий добровольцев разных направлений и координирующий их работу.