40 человек обучатся на сессии школы волонтера в Молодежном центре Череповца

Вологодская область >> Общество >> 18.09.2019

В Молодежном центре Череповца проходит бесплатное обучение добровольчеству. Азы знаний получают около 40 череповчан в возрасте 14?22 лет. Занятия проходят каждый вторник с сентября по декабрь.

Школа открыта для школьников, студентов, прошедших конкурсный отбор. 3 месяца ребят будут учить социальному проектированию, знакомить с руководителями организаций волонтеров, учить организовывать и проводить мероприятия. В декабре занятия закончатся.

Участники могут вступить в общественные организации и помогать организовывать мероприятия, заниматься соцпроектами. Это второй поток школы волонтера, первый обучился весной. Тогда обучение прошли 37 ребят. Они получили навыки работы с людьми, оказания помощи нуждающимся, правильному поведению и мн. др.

Напомним, что "Школа волонтера" открыта по инициативе НКО "Архангельский", получившего субсидию от правительства Вологодской области. В прошлом году в Молодежном центре открылся волонтерский штаб, объединяющий добровольцев разных направлений и координирующий их работу.





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