В Сыктывкаре обнаружили бесхозное оборудование для скейтбординга
На сыктывкарском стадионе парка им. Кирова было обнаружено бесхозное оборудование для скейтбордистов. Мэрия не смогла найти его собственников, но оказалось, что оборудование опасно для жизни тех, кто на нем занимается.
Горадминистрация сообщила, что оборудование травмоопасное, аварийное, представляет угрозу для жизни, здоровья, и в первую очередь детей, которые еще неопытны и только пытаются встать на скейтборд.
Мэрия хотела уведомить собственника о демонтаже конструкции в течение 10 суток, но собственник не нашелся. Если его так и не обнаружат, объект демонтируют сотрудники "Жилкомсеривса". Поскольку у объекта нет хозяина, который мог бы предоставить паспорт оборудования, руководство по эксплуатации, сертификат безопасности, подростки останутся без возможности тренироваться. Но в администрации сообщают, что прорабатывается вопрос организации скейтпарка на новом месте, но это ранее 2020 г. не случится, поскольку средства на строительство парка можно будет заложить в бюджет только на следующий год.
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