Несколько районов Коми могут включить в Арктическую зону РФ

Коми частично может оказаться в составе Арктической зоны России. В Министерстве по развитию Арктики и Дальнего Востока подготовлен проект указа, опубликованный вчера. Он предусматривает расширение границы Арктики с юга включением в нее Инты, Усинска, Усть-Цилемского района. Инициатива поддержана учеными РАН, рабочей группа Госдумы по проблемам Севера.



Власти Коми долго добивались вхождения своих муниципалитетов в Арктическую зону, поскольку вышеуказанные регионы расположены на границе Северного полярного круга. Это зона многолетней мерзлоты, а мировая практика считает этот факт основанием для отнесения к арктическим зонам. Люди, проживающие здесь, должны быть обеспечены всем необходимым для полноценной жизни, должны получать льготы и преференции.



Если часть Коми включат в Арктическую зону, это улучшит жизнь населения, поскольку изменится налоговая сфера, будут привлечены инвестиции, будет развиваться туризм, бизнес. Также к этим областям будет приковано больше внимания со стороны федерального правительства.

