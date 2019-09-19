Муниципальный приют для собак в Усинске посетил министр сельского хозяйства Коми

В Усинске побывал зампредседателя Правительства Коми А. Князев. Он побывал в приюте для собак вместе с мэром Усинска Н. Такаевым, который рассказал, как проходит отлов бездомных собак, как их содержат.



Князев отметил этот приют как один из лучших в регионе. Но местные жители с этим утверждением не согласны, поскольку видят, какими изнеможенными и худыми оттуда выходят собаки. Кроме того, работу приюта по отлову также нельзя назвать удовлетворительной, поскольку у школы №5 обитает свора бродячих собак. Их больше 10, а заявку на отлов местные жители подавали дважды, но реакции никакой не было.



После опубликованной в соцсетях оценки работы приюта под постом стали появляться комментарии, в которых люди привели конкретные примеры плохой работы приюта. Среди них были и такие, которые отмечали "срочность" работы – после вызова "Отлов собак" приезжал через 5 часов!



Люди отмечают, что приют, возможно, неплохой, но работа его сотрудников далеко не на высоте. Кстати, судя по фотографиям с приюта, назвать условия проживания бездомных псов хорошими, язык тоже не поворачивается.