Муниципальный приют для собак в Усинске посетил министр сельского хозяйства Коми

Республика Коми >> Общество >> 19.09.2019

В Усинске побывал зампредседателя Правительства Коми А. Князев. Он побывал в приюте для собак вместе с мэром Усинска Н. Такаевым, который рассказал, как проходит отлов бездомных собак, как их содержат.

Князев отметил этот приют как один из лучших в регионе. Но местные жители с этим утверждением не согласны, поскольку видят, какими изнеможенными и худыми оттуда выходят собаки. Кроме того, работу приюта по отлову также нельзя назвать удовлетворительной, поскольку у школы №5 обитает свора бродячих собак. Их больше 10, а заявку на отлов местные жители подавали дважды, но реакции никакой не было.

После опубликованной в соцсетях оценки работы приюта под постом стали появляться комментарии, в которых люди привели конкретные примеры плохой работы приюта. Среди них были и такие, которые отмечали "срочность" работы – после вызова "Отлов собак" приезжал через 5 часов!

Люди отмечают, что приют, возможно, неплохой, но работа его сотрудников далеко не на высоте. Кстати, судя по фотографиям с приюта, назвать условия проживания бездомных псов хорошими, язык тоже не поворачивается.





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