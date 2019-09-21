Профилактикой детского травматизма на дорогах займутся в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 21.09.2019

А. Цыбульский, глава округа, отдал соответствующее поручение Департаменту образования НАО на заседании комиссии по обеспечению безопасного дорожного движения. В НАО наблюдается отрицательная динамика аварийности на дорогах с участием детей. Дорожно-транспортных происшествий с ними стало больше на 33% по сравнению с прошлым годом.

Глава региона распорядился проанализировать эффективность проводимых в округе мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма детей, выработать иные, более действенные, меры. По факту, использующиеся сегодня методы неэффективны. Скорее всего, они устарели. Этим методам десятки лет, и пара лекций в год нужного эффекта дать не может. Надо доносить до детей информацию по-другому показывать, что происходит от легкомысленного отношения к транспорту и дорогам. Особенно это стоит донести до детей с велосипедами, самокатами.

Также надо усилить контроль в отношении водителей транспорта государственных и муниципальных предприятий, оптимизировать логистику грузового транспорта с целью снижения количества ДТП, тяжести их последствий.





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