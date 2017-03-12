Северодвинск благоустроит городскую среду за 42 млн руб.

В Северодвинске планируют провести работы по благоустройству парковых зон, дворов и территорий общего пользования. Архангельская область получит на эти цели в 2017 г. 234 млн руб.



Мэр Северодвинска М. Гмырин рассказал, что уже есть достойные идеи, которые будут реализованы в рамках программы. Часть денег пойдет на благоустройство территории около озера Чаячье и у воинского мемориала. Также в городе отремонтируют фонтан напротив привокзальной площади. Ориентироваться стоит на 42 млн руб., и этих денег на все не хватит, поэтому потребуется софинансирование из городской казны. Часть денег пойдет на благоустройство дворов, и здесь важна активная позиция и поддержка местных жителей. Люди также должны быть вовлечены в благоустройство, тем более, когда речь идет об их собственных дворах, которые они видят каждый день.



В ближайший месяц начнется прием заявок от организаций и граждан на участие в благоустроительных мероприятиях в этом году. Пока механизм до конца не отработан, но программа будет работать до 2022 г., поэтому все желающие могут предлагать свои идеи, которые могут оказаться полезными.



Несмотря на то, что программа государственная, и деньги на нее выдаются бюджетом, всячески будет приветствоваться частная инициатива, в том числе финансовая. Все организации и предприятия могут внести свой посильный вклад в благоустройство родного города и взять на себя обязательства по модернизации дворов, скверов, парков, отдельных памятников и т. д. Помощь принимается в любом виде, а о том, в каких работах можно принять участие, будет известно в ближайшее время. Кстати, местное население может предлагать площадки, которые, по их мнению, требуют улучшения. Это могут быть как дворы везде домов, скульптурные композиции и мн. др.



