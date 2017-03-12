Северодвинск благоустроит городскую среду за 42 млн руб.

Архангельская область >> Общество >> 12.03.2017

В Северодвинске планируют провести работы по благоустройству парковых зон, дворов и территорий общего пользования. Архангельская область получит на эти цели в 2017 г. 234 млн руб.

Мэр Северодвинска М. Гмырин рассказал, что уже есть достойные идеи, которые будут реализованы в рамках программы. Часть денег пойдет на благоустройство территории около озера Чаячье и у воинского мемориала. Также в городе отремонтируют фонтан напротив привокзальной площади. Ориентироваться стоит на 42 млн руб., и этих денег на все не хватит, поэтому потребуется софинансирование из городской казны. Часть денег пойдет на благоустройство дворов, и здесь важна активная позиция и поддержка местных жителей. Люди также должны быть вовлечены в благоустройство, тем более, когда речь идет об их собственных дворах, которые они видят каждый день.

В ближайший месяц начнется прием заявок от организаций и граждан на участие в благоустроительных мероприятиях в этом году. Пока механизм до конца не отработан, но программа будет работать до 2022 г., поэтому все желающие могут предлагать свои идеи, которые могут оказаться полезными.

Несмотря на то, что программа государственная, и деньги на нее выдаются бюджетом, всячески будет приветствоваться частная инициатива, в том числе финансовая. Все организации и предприятия могут внести свой посильный вклад в благоустройство родного города и взять на себя обязательства по модернизации дворов, скверов, парков, отдельных памятников и т. д. Помощь принимается в любом виде, а о том, в каких работах можно принять участие, будет известно в ближайшее время. Кстати, местное население может предлагать площадки, которые, по их мнению, требуют улучшения. Это могут быть как дворы везде домов, скульптурные композиции и мн. др.





Рекомендуем по теме:

234 млн руб. Архангельская области получит на реализацию проекта "Мой двор"

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми

На культурные проекты за прошлый год в Коми потратили 22,1 млн руб. из федерального бюджета

Благотворительная ярмарка "БлагоDAY" прошла в Архангельске

В Нарьян-Маре началось "ледовое побоище"

Против повышения проезда в общественном транспорте Архангельска до 25 руб. выступают местные жители


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

В 2018-м году на Омском НПЗ введут в эксплуатацию новый очистительный блок технологического конденсата

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Арктического экономического совета

18-19 февраля состоятся скачки арктических лошадей в Архангельской области

700 предпринимателей Вологды в 2016 г. стали банкротами
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета