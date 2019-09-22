Жители Коми могут внести свои идеи по развитию моногородов

Республика Коми >> Общество >> 22.09.2019

Жители республики могут вносить предложения в план развития Инты и Воркуты, поскольку именно от него зависит будущее местных жителей. Сайт "Активный регион" создал онлайн-приемную, где каждый пользователь может оставлять свои мысли о программе развития моногородов севера. Предложения принимают до 15 октября от зарегистрированных пользователей.

В плане развития моногородов Коми (Воркуты, Инты) нужно обратить внимание на поддержание занятости населения, определить перспективу развития добычи в регионе угля, проработать финобеспечение. К обсуждению привлечены руководители профильных министерств Коми, администраций Инты, Воркуты, представителей научного центра УрО РАН и бизнесменов. Сервис создан специально по поручению губернатора С. Гапликова. Проектный офис возглавляет министр инвестиций Коми А. Ремига.

Основные пункты работы определены. Проект находится на обсуждении, но дополнительные идеи населения приветствуются.
Напомним, что по поручению В. Путина финальная версия плана развития Инты и Воркуты будет утверждена до конца года.





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