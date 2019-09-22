Сыктывкар останется единственным горокругом Коми
Законопроект находится на стадии общественных обсуждений. Другие округа, не соответствующие нормам закона, статуса лишаются.
В скором времени в Коми введут понятие "муниципальные округа" - новый вид мунобразований, что объясняется плотностью населения. Сейчас, согласно закону, территории городского округа должна быть больше средней плотности населения РФ в 5 раз. Сыктывкар будет единственным горокругом республики, а Вуктыл, Усинск, Инта, Ухта, Воркута этого статуса лишаться и станут округами муниципальными.
Если законопроект примут, с января 2020 г. он вступит в силу, и все муниципальные образования должны привести к июню следующего года уставы, нормативно-правовые акты в соответствие с законом.
Что даст городам новый статус? До июня муниципальные округа смогут решать местные вопросы, осуществлять полномочия, права, исполнять предписания и требования федеральных законов, других нормативных правовых актов России, принятых на их основании наравне с горокругами и органами местного самоуправления горокругов.
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