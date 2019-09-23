Мончегорцы отметили день города

День города отметили в Мончегорске. В этом году ему исполнилось 82 года.



Глава города Д. Староверов поздравил всех на официальном портале Мончегорска, пожелал процветания, счастья, мира, здоровья и призвал обращать внимание на пейзажи природы Заполярья. Напомним, что город находится в 115 км от Мурманска, в горном массиве Монче-тундра и у озер Имандра, Лумболка.



Праздник начали отмечать пройдя огромной колонной от памятника Покорителям Монче-тундры к пл. Революции. В колонне были местные жители, школьники, представители администрации города и Кольской ГМК, учителя, врачи, спортсмены. На площади работала ярмарка, детские развлекательные зоны, взрослые могли участвовать в лотереях и конкурсах, а самым зрелищным событием стал конкурс трюков на минивелосипедах BMX.



Затем на центральной площади Мончегорска начался концерт, на котором главным гостем стал кавер-группа из Санкт-Петербурга "Кинохроника". Ребята, несмотря на молодой возраст, сумели составить интересную музыкальную программу, в которую вошли хиты В. Цоя и группы "КИНО".