Мончегорцы отметили день города
День города отметили в Мончегорске. В этом году ему исполнилось 82 года.
Глава города Д. Староверов поздравил всех на официальном портале Мончегорска, пожелал процветания, счастья, мира, здоровья и призвал обращать внимание на пейзажи природы Заполярья. Напомним, что город находится в 115 км от Мурманска, в горном массиве Монче-тундра и у озер Имандра, Лумболка.
Праздник начали отмечать пройдя огромной колонной от памятника Покорителям Монче-тундры к пл. Революции. В колонне были местные жители, школьники, представители администрации города и Кольской ГМК, учителя, врачи, спортсмены. На площади работала ярмарка, детские развлекательные зоны, взрослые могли участвовать в лотереях и конкурсах, а самым зрелищным событием стал конкурс трюков на минивелосипедах BMX.
Затем на центральной площади Мончегорска начался концерт, на котором главным гостем стал кавер-группа из Санкт-Петербурга "Кинохроника". Ребята, несмотря на молодой возраст, сумели составить интересную музыкальную программу, в которую вошли хиты В. Цоя и группы "КИНО".
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