Король Норвегии удостоил А. Шалева чести стать кавалером первого класса ордена заслуг

В Музее художественного освоения Арктики Архангельска состоялось чествование консула Королевства Норвегии А. Шалева. Его Величество Харальд V удостоил Шалева орденом за заслуги первого класса.



Награда была учреждена в 1985 г. королем Олафом. Она присуждается в соответствии со статусом за выдающиеся заслуги не только перед Норвегией, но и за ее пределами. Церемония вручения состоялась от лица генконсула Норвегии в Мурманске Э. Сведала. Он сказал, что король решил наградить Шалева за вклад в российско-норвежские отношения на посту консула Норвегии в Архангельске. За время работы ему удалось наработать прочные связи в разных областях (высшем образовании, управлении, бизнесе, культуре). Шалев заинтересован своей работой, вносит вклад в укрепление связей, формирование позитивной репутации Норвегии в своем округе.



Шалев отметил, что это первая его награда такого ранга, и он надеется, что она досталась ему не выслугу лет и почтенный возраст, а за успехи, которых удалось добиться в развитии российско-норвежских отношений в рамках Баренцева сотрудничества. В 2020 г. будет 10 лет на посту почетного консула, 20 лет работы в Баренц-секретариате.