Мемориал репрессированным землякам открыли в Архангельске
На Вологодском кладбище столицы Поморья установили памятник репрессированным землякам на месте братской могилы расстрелянных в 20-30 годах прошлого века людей.
На благоустройство общей могилы ушло более двух лет. Оно обошлось в 115 тыс. руб. Открытие мемориала прошло в торжественной обстановке. Пришедшие почтили память 152 человек, расстрелянных в Архангельске и похороненных в общей могиле.
Захоронение произошло в 1993 г., после того как на месте расстрелов решили построить жилые дома. Строители обнаружили человеческие останки на ул. Гайдара, Приорова и Выучейского. Их перенесли и захоронили на Вологодском кладбище. Но очень долгое время могилу не благоустраивали, а по ней каждый день ходили люди по пешеходной тропинке. Активисты решили собрать деньги на благоустройство захоронения и смогли найти необходимые 115 тыс. руб.
В текущем году в месте братской могилы уложили плитку, установили ограду и памятную табличку, а деревянный временной крест обложили камнями. Осталось собрать деньги на замену креста.
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