Рожденные в Карелии получат подарки почти за 3 тыс. руб.

По инициативе главы республики А. Парфенчикова новорожденные будут получать подарочные наборы, в которых находится самое необходимое для малыша.



Со вчерашнего дня новорожденным республики вручаются подарки "Рожденному в Карелии". Акция бессрочная, а ее первыми получателями смогли стать 600 человек. Коробки с подарками отправились по роддомам всех карельских районов, о чем сообщил заместитель премьер-министра республиканского правительства по вопросам здравоохранения и соцзащиты И. Корсаков.



Подарочный набор стоит около 3 тыс. руб. Это не та сумма, на которую малышу можно купить что-то приличное, поскольку вещи для новорожденных стоят дорого. Тем не менее, в набор включили ползунки, чепчики, памперсы, комбинезон и косметику по уходу на 2740 руб.



Из-за недобросовестности подрядчика возможность получить подарки появилась только сейчас, хотя планировалось это сделать еще летом. Наборы передадут всем мамам, родили после 1 июля. Получить подарки можно в детских поликлиниках.



Среди получивших подарки мам проведут анкетирование с целью выяснить степень удовлетворенности предметами, необходимость замены некоторых из них или их количества.