Платную уличную колонку установили в Тотьме

Платных колонок несколько, но постоянно платными планируют сделать только 4: на ул. Заречная, Загородная в Тотьме, в дер. Галицкая, пос. Усть-Еденьга. Представители "Водоканала" считают, что местное население потребляет воду из колонок в огромных объемах. Тонны воды идут не только на питье или приготовление пищи, но и на полив растений в огороде, на мытье машин и т. д. Предприятия из-за этого несет большие убытки, поэтому теперь за воду придется платить.



Сейчас ремонт колонок, увеличение потребляемой электроэнергии, необоснованный расход воды, необходимость повышать зарплаты сотрудникам, приводят к тому, что нужно пересмотреть схему потребления. Установка водоколонок-автоматов позволит упорядочить водопотребление, а неучтенные расходы воды должны на 75% снизится.



Вода будет стоить 35 руб. за 1 тыс. л или 3,5 коп. за 1 л. Цена установлена согласно тарифу, определенному Региональной энергетической комиссией. Брать воду из колонок можно с помощью смарт-карты, которую выдают в "Водоканале", если нет задолженности по воде.