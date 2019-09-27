Границы зон затопления установлены в 5 населенных пунктах НАО
В Департаменте природных ресурсов НАО сообщили, что в НАО определены 5 населенных пунктов, считающихся зонами затопления/подтопления: Нарьян-Мар, пос. Красное, дер. Лабожское, с. Великовисочное и Оксино. Проекты находятся в Двинско-Печорском водном управлении на утверждении.
Подрядчики работают в 6 зонах затопления в пос. Харута, Искателей, Хорей-Вер, дер. Андег, Тошвиска, Куя. Согласно госконтрактам, работы должны быть выполнены до декабря текущего года.
Вице-губернатор округа С. Боенко сообщил, что работы по выделению зон подтопления/затопления по поручению президента РФ должны завершиться до конца года. Особенно это актуально после ЧС на Дальнем Востоке. Поэтому профильное ведомство должно взять на контроль установку зон в сроки.
Работы по установке границ территорий подтопления необходимы для защиты от негативного влияния воды, выходящий за свои обычные пределы. Например, в границах этих зон запрещено размещать новые объекты капстроительства без предварительного проведения защитных спецмероприятий.
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