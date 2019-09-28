Оленеводы НАО получили новые квартиры в пос. Красное

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.09.2019

Ключи от 2-комнатной квартиры 48,5 кв. м. и 2 2-комнатных квартир 50,6 кв. м. получили 3 семьи чумработниц и оленеводов в пос. Красное. Договора соцнайма заключил с ними Департамент внутренней политики округа. Жилье находится в новом доме на 4 квартиры. Все квартиры благоустроены, располагают автономным отоплением, водоснабжением, канализацией.

В 2019 г. жилье по подобным договорам в Красном уже получили 2 семьи оленеводов. До конца текущего года планируется сделать квартиру еще одной семье.

В 2018 г. заключен госконтракт на покупку 8 квартир в с. Ома, а завершение строительства домов здесь запланировано на ноябрь. Рассматривается возможность купить 4 квартиры в пос. Нельмин Нос. для семей оленеводов, чумработниц, которые стоят на соответствующем учете.

В Департаменте внутренней политики Ненецкого округа сообщили, что на сегодняшний день в очереди на получение квартир стоят 59 семей. Это не очень много по сравнению с другими республиками, но дело движется слишком медленно и в год квартиры получают всего 15-20% нуждающихся.





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