Оленеводы НАО получили новые квартиры в пос. Красное

Ключи от 2-комнатной квартиры 48,5 кв. м. и 2 2-комнатных квартир 50,6 кв. м. получили 3 семьи чумработниц и оленеводов в пос. Красное. Договора соцнайма заключил с ними Департамент внутренней политики округа. Жилье находится в новом доме на 4 квартиры. Все квартиры благоустроены, располагают автономным отоплением, водоснабжением, канализацией.



В 2019 г. жилье по подобным договорам в Красном уже получили 2 семьи оленеводов. До конца текущего года планируется сделать квартиру еще одной семье.



В 2018 г. заключен госконтракт на покупку 8 квартир в с. Ома, а завершение строительства домов здесь запланировано на ноябрь. Рассматривается возможность купить 4 квартиры в пос. Нельмин Нос. для семей оленеводов, чумработниц, которые стоят на соответствующем учете.



В Департаменте внутренней политики Ненецкого округа сообщили, что на сегодняшний день в очереди на получение квартир стоят 59 семей. Это не очень много по сравнению с другими республиками, но дело движется слишком медленно и в год квартиры получают всего 15-20% нуждающихся.

