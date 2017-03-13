В Сыктывкаре состоялась юбилейная международная выставка "Круглые коты 2017". На ней своих питомцев представили около ста участников, хотя желающих было больше. Им пришлось отказать по причине нехватки мест. В прошлом году были представлены в большом количестве мейн-куны, этот год исключением не стал - 17 кошек из 100 оказались маленькими рысями.



30 кошек на выставку не попали по причине отказа организаторов, и такая практика новая. Цель выставки - не нажива, поэтому размещать котов на головах друг у друга – это стресс для животных. И посетителям, и котам должно быть комфортно, а у людей должно присутствовать состояние праздника, а не поездки в переполненном автобусе.



Всего на выставке были представлены 20 пород кошек: 9 донских сфинксов, 17 мейн-кунов, 13 кошек бенгальской породы и других. В классе "домашних" заявили 6, одному из которых, беспородному Малышу, уже 12 лет.



Сюрпризом стали три перса, каждый из которых призер различных выставок. Кстати, еще десять лет назад на выставках кошек именно эта порода была представлена лучше всего.



На выставку привезли питомцев из Кирова, Йошкар-Олы, Москвы, Коряжмы и других городов.



Для оценки котов выводили на ринг, а помогали в этом дети, лучшего из которых также наградили ценным подарком. Работа помощников заключалась в том, чтобы вытаскивать животное из клетки и показывать посетителям и судьям. Эти ребята, несмотря на юный возраст, уже эксперты своего дела и умеют делать выставочные розетки на уровне профессионалов, обладают знаниями ветеринаров и умеют находить общий язык с четверолапыми.



Организаторы дали полезные советы по питанию животных, уходу и мн. др., а также заявили, что выставка хоть и называется кошачьей, на самом деле животным она не нужна. Это нужно их хозяевам, которые хотят знать, что их питомец самый лучший, самый красивый и этому есть подтверждение в наградах.

