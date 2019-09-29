Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Д. Лавриненко открыли в Приморском

Республика Карелия >> Общество >> 29.09.2019

В Петрозаводске памятную доску установили Герою Советского Союза Н. Варламову на территории школы №8, а параллельно у школы №29 в пос. Приморском прошла церемония открытия мемориальной доски в честь еще одного Героя - Д. Лавриненко. Его имя присвоено школе год назад, а мемориальную доску подарило школе Российское историческое общество.

На открытии присутствовали Г. Буторин, Н. Прощенко, Н. Тюленников, Р. Майлидов, настоятель храма Петра и Павла из пос. Сенной отец Роман.

Полковник Н. Тюленников отметил героизм народа, проявленный во время ВОв, выделив Д. Лавриненко как асса-танкиста. Кокодзей О., директор школы, напомнила о необходимости интересоваться историей, традициям, помнить, как важно любить и защищать Родину. Также на линейке прозвучали стихи, после чего патриотично и трогательно песню "Ветеранам минувшей войны" исполнила ученица 6-го класса М. Соболевская.

Право открыть доску предоставили лучшим учащимся Д. Варапаеву и А. Филиппову, чьи имена в этом годузанесены на муниципальную Доску почета.





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