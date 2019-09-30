Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл на базу в Североморске

Боевые суда обеспечения Севфлота вернулись в Североморск на базу после 2 месяцев похода по Северному Ледовитому океану.



Поход стал шагом в освоении Арктики, проверкой способности стратегического командования Севфлота обеспечить безопасность. Корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", спасательно-буксирный "Памир", танкер "Сергей Осипов" вместе преодолели 5,6 тыс. миль, а в ледовых районах их сопровождал ледокол "Вайгач", принадлежащий "Росатому".



Было проведено 10 масштабных учений в море, на суше, а суда прошли по СМП, побывали у архипелагов Северная Земля, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, на полуострове Таймыр. Отряд отработал взаимодействие для обеспечения безопасности с пограничниками, провел 200 корабельных учений.



Ключевым этапом похода стал переход боевых единиц по Енисею, межвидовое учение на Таймыре, обследование острова Визе и острова Уединения в Карском море, высадка на острове Большевик, проведение учений у архипелага Земля Франца-Иосифа.