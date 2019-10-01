В НАО закупят новогодние детские подарки на 8,6 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 01.10.2019

Управлением госзаказа НАО объявило тендер на покупку новогодних подарков для детей, причем сделало это повторно. Заказчик - ГБУ "Комплексный центр соцобслуживания населения". Бюджет округа выделяет на эти цели 8,6 млн руб.

Первый тендер, который проходил летом, выиграла компания "Арфа", но с ней договор пришлось расторгнуть. Инициатором отказа от контракта стал подрядчик. Согласно документации, Ненецкий округ к празднованию Нового года собрался закупить подарков 7,6 тыс. Каждый подарок должен был быть упакован в подарочный мешок из ткани с новогодней символикой. Подарочный набор традиционно должен был включать кондитерскую часть около 1 кг и сувенир. Подрядчик этого делать не захотел, в результате было утеряно драгоценное время, когда закупи можно было сделать по более выгодной цене

Теперь подарки нужно купить к ноябрю, после чего они будут распространены через учреждения образования, администрацию муниципалитетов и Комплексный центр соцобслуживания.

По условию контракта, в села подарки надо доставить 11 ноября - 10 декабря, в Нарьян-Мар – 25 ноября - 10 декабря.





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