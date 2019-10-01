Ненецкий округ очерти свои границы

Постановление о фиксировании границ округа принято на сессии депутатов НАО. В частности, проект постановления касается описания границ НАО с Архангельской областью и Коми.



В документе подробно описано, где проходят границы между территориями каждого региона. Согласно закону "О договорах и соглашениях НАО", границы утверждает Собрание депутатов НАО.



С этого года обязанность устанавливать границы между регионами РФ возложена на органы госвласти субъектов РФ. В июне в закон округа внесли изменения по порядку их заключения, утверждения по видам соглашений НАО, а именно по установлению и изменению границ округа. Теперь подобные договоренности подлежат утверждению СД округа.



Напомним, что работа по установке границ сейчас проводится по всей России в связи с реализацией федерального комплексного плана по внесению в госреестр недвижимости данных о границах субъектов, постановки на кадастровый учет недвижимых объектов. Эта работа должна быть сделана до 2021 г. НАО предстоит не очень большая работа, поскольку округ граничит всего с двумя субъектами РФ.