Правительство Карелии планирует купить два самолета для внутренних рейсов

Министр транспорта республики рассказал, что внутренние авиаперевозки в Карелии организовать невозможно без субсидирования. Сейчас власти хотят приобрести в лизинг 2 самолета малой вместимости для внутренних рейсов. С транспортно-лизинговой госкомпанией подписано соответствующее рамочное соглашение.



Минтранс России ведет работу по выделению трансфертов регионам на софинансирование авиаперевозок внутри республик. Но об этот говорят долго, а результатов нет. Карелия не может самостоятельно осуществлять внутренние перевозки, поскольку они будут очень дорогими для пассажиров чтобы окупиться. Дешевле добраться на поезде или машине. Необходимо просчитать оптимальную стоимость перелета, чтобы житель Карелии смог позволить себе купить билет, и ему не пришлось на это отдать половину своей зарплаты. К примеру, цена авиабилета Петрозаводск - Костомукша должна быть не более 2 тыс. руб. Но с такой ценой перелет себя не окупит и прибыли перевозчику не принесет, поэтому вопрос с субсидированием нужно закрыть.