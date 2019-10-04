Атомоход "Ямал" отправился из Мурманска в первый после ремонта 11-месячный рейс

Мурманская область >> Общество >> 04.10.2019

"Ямал" снова встал в строй Мурманской флотилии. Он длительное время был на ремонте и теперь готов выполнять свой функции по ледовой поддержке кораблей на Северном морпути. Ему предстоит работать во льдах ближайшие 11 месяцев. По прогнозам, следующий ремонт ему не понадобиться ближайшие 5 лет.

Также ММТП завершает создание панно на пылеветрозащитном экране, чье возведение проходит в рамках экопрограммы "Врата в Арктику".

Авторами эскиза стали художники Рыжкины из Москвы, которые отразили мотивы близкие каждому мурманчанину. Панно содержит первый атомный ледокол "Ленин" на пирсе Морвокзала и новейший ледокол "Лидер". Второй в ближайшее время станет важным элементом проводки судов через Севморпуть. Напомним, что проект панно реализуется компанией "ФОК" по заказу мурманского Морвокзала и включает в себя создание нескольких эскизов.

На пылеветрозащитном экране будет 5 панно, и 3 уже готовы - с гербом Мурманска, надписью "Мурманский морской торговый порт", "Врата в Арктику". 2 панно создадут в процессе  возведения экранов.





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