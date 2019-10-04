В Мурманске проживает 39% населения региона

Мурманская область >> Общество >> 04.10.2019

На конец 2018 г. в Мурманске было зарегистрировано 292,5 тыс. человек населения или 39% всех жителей региона. 134,9 тыс. мурманчан – мужчины, 157,5 тыс. – женщины, а средний возраст жителя – 40 лет.

В городе работают 96 лечебно-профилактических учреждений, обособленных структур. 30 тыс. школьников обучались в 50 школах города и 18 тыс. малышей числились в 70 детсадах и яслях.

Из культурных заведений в городе всего 3 профессиональных театра, 2 музея, филармония и сеть библиотек. Это не так много, чтобы говорить о том, что город культурно развивается и людям есть куда пойти в свободное время.

Что касается спорта, то в Мурманске с этим дела обстоят лучше. Здесь 423 спортсооружения, среди которых стадион на 1,5 тыс. человек, 140 спортзалов, 9 бассейнов, базы для горнолыжных развлечений и легкоатлетический манеж.

В Мурманске разветвленная сеть предприятий общепита - 370 кафе, столовых, закусочных и ресторанов, около 600 заведений бытового обслуживания. В учреждениях работают 40% городского населения, которые получают зарплату около 68,5 тыс. руб.





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