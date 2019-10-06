В Ухте открыли памятник Ф. Прядунову

В ухтинском сквере на пр. Ленина установлен бронзовый памятник Ф. Прядунову, организовавшему в Ухте в 1745-1746 гг. кустарный нефтепромысел.



Открытие памятника осталось в торжественной обстановке недалеко от ДБ "Сервис". Памятник высотой 1,5 м выполнен из бронзы, установлен на каменном постаменте. Его авторами стала группа скульпторов: Н. Краюхин, Анатолий и Анастасия Неверовы.



Федор Прядунов с 1725 г. занимался поисками и последующей разработкой свинцовых и серебряных руд в Поморье. В 1745 г. организовал на р. Ухта первый кустарный нефтепромысел.



Памятник установили в сквере, который недавно был благоустроен по просьбе местных жителей. К благоустройству в Ухте готовились 15 лет. В 2005 г. был установлен и закладной камень для памятника Прядунову по случаю 250-летия нефтепромысла России. Но только в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Коми и компании "ЛУКОЙЛ" удалось проект завершить.



Мэр Ухты М. Османов поблагодарил компанию за труд, а горожан за поддержку, отметив, что в городе теперь есть новое место для отдыха. В 2020 г. работы по благоустройству продолжатся.