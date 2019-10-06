В Ухте открыли памятник Ф. Прядунову

Республика Коми >> Общество >> 06.10.2019

В  ухтинском сквере на пр. Ленина установлен бронзовый памятник Ф. Прядунову, организовавшему в Ухте в 1745-1746 гг. кустарный нефтепромысел.

Открытие памятника осталось в торжественной обстановке недалеко от ДБ  "Сервис". Памятник высотой 1,5 м выполнен из бронзы, установлен на каменном постаменте. Его авторами стала группа скульпторов: Н. Краюхин, Анатолий и Анастасия Неверовы.

Федор Прядунов с 1725 г. занимался поисками и последующей разработкой свинцовых и серебряных руд в Поморье. В 1745 г. организовал на р. Ухта первый кустарный нефтепромысел.

Памятник установили в сквере, который недавно был благоустроен по просьбе местных жителей. К благоустройству  в Ухте готовились 15 лет. В 2005 г. был установлен и закладной камень для памятника Прядунову по случаю 250-летия нефтепромысла России. Но только в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Коми и компании "ЛУКОЙЛ" удалось проект завершить.

Мэр Ухты М. Османов поблагодарил компанию за труд, а горожан за поддержку, отметив, что в городе теперь есть новое место для отдыха. В 2020 г. работы по благоустройству  продолжатся. 





Рекомендуем по теме:

Памятник Н. Лаверову откроют в Архангельске

В Сыктывкаре установили памятник медикам-героям

В Мурманске откроют памятник Николаю Чудотворцу

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

В Нарьян-Маре появится новый памятник экипажу парохода "Комсомолец"

В Архангельске открыли памятник Сталину


Из ФЦП развития Карелии могут исключить 7 объектов

В Мурманске откроют туристический инфоцентр

Глава Мурманской области встретился с волонтерами Заполярья

Названы наиболее лесистые муниципалитеты Коми

В Череповце наладят ремонт современных судов класса "река-море"

В порт Архангельска пришел учебный корабль ВМФ России "Перекоп"

Историко-спортивный фестиваль прошел возле деревни Солза
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета