Союз женщин Республики Коми прибыл в Усть-Вымский район

Более 100 участников соцэкспедиции посетили с. Айкино. Здесь они провели мастер-классы, круглые столы, а в честь Декады пожилых людей и 100-летия движения женщин в Коми в ДК состоялся концерт.



Представительницы Союза женщин Коми посетили Усть-Вымский район в рамках социальной экспедиции. На состоявшемся заседании они рассмотрели вопросы, связанные с благоустройством военных захоронений (акция "Чужих могил не бывает"), подготовку к 75-летию Победы. Почетными гостями на встречу пригласили Г. Лапшиу и члена Общественной палаты республики Д. Сизева.



Напомним, что Союз женщин Коми занимается многими проблемами, от социальной адаптации бездомных до поддержания здоровья пожилыми людьми. Он проводит десятки акций, реализует множество социальных программ, охватывающих разные стороны жизни населения. Его представители посещают все города и поселки Коми, выслушивают проблемы населения, организуют для них познавательные и культурные мероприятия, принимают пожелания и предложения по улучшению жизни населения.