22 октября стартуют Дни российских издательств "Книжная осень в Архангельске"
Мероприятие организуется ассоциацией книгоиздателей России, Минкультом Архангельской области, библиотекой им. Добролюбова, отделением Союза писателей.
Откроется "Книжная осень" 22 октября в актовом зале Добролюбовской библиотеки, после чего состоится дискуссия "Современная книга: проблемы издания, продвижения". Специальным гостем будет Н. Иванов, председатель Союза писателей РФ.
Круглый стол посвятят проблемам северной литературы. На него пригласят издателей, писателей, библиотекарей, читателей. Свое согласие участвовать дал карельский писатель, лауреат литературных премий А. Бушковский.
23 октября пройдет мастер-класс короткой прозы с автором романов магического реализма, философом и поэтом А. Филимоновым (Москва).
Центральным событием "Книжной осени" станет ярмарка, где книги представят издательства "Медиарост" из Рыбинска, "О-Краткое" из Кирова, благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" и "Лоция" из Архангельска.
Отдельный блок событий — выставки, экскурсии, презентации культурно-просветительских проектов — посвящен юбилею писателя Ф. Абрамова.
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