Окружной чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Ненецком округе

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 08.10.2019

Это будет четвертый по счету чемпионат, в котором примут участие 70 человек. Список компетенций в этом году будет расширен на 3: "Лабораторный химанализ", "Сантехника и отопление", "Социальная работа". Состязания пройдут на 3 площадках: в аграрно-экономическом техникуме им. В. Волкова (поварское дело, предпринимательство, соцработа, ветеринария, лабораторный химанализ); в социально-гуманитарном колледже им. И. Выучейского (спорт и фитнес); в Ненецком профучилище (электромонтаж и сантехника).

Открытие окружного чемпионата состоится 2 декабря. На три дня распланированы мероприятия основной и культурной программы, профориентационные мероприятия.

Чемпионат пройдет в соответствии с международными стандартами. Победители представят округ на отборочных этапах перед финалом Национального чемпионата. Финал WorldSkillsRussia пройдет в Кемеровской области.

В 2018 г. участие в World skills Russia в НАО приняли 48 учеников старших классов и студентов, а эксперты для оценки приехали из Москвы, Тольятти, Тулы, Котласа, Казани.





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