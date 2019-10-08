За срыв сроков сдачи соцобъектов в Мурманской области будут наказывать на всех уровнях

План властей по созданию спортивных и детских площадок в Мурманской области идет с опережением графика. К ноябрю в регионе завершится установка оборудования для художественной подсветки, а до конца декабря петербургские архитекторы закончат градостроительную концепцию Териберки. Многие проекты в регионе сдают с задержкой сроков, многие приходиться переделывать в процессе строительства, потому что они не отвечают каким-либо требованиям.



В списке соцобъектов есть задержки, необходимость допфинансирования. Эти проблемы связны с работой подрядчиков и проектированием. Так, в Североморске не могут подключить к электроэнергии почти готовые к работе садик и школу, поскольку в проекте, разработанном в Тюмени, не учили особенности местности в плане географии. И таких примеров масса.



Губернатор А. Чибис считает, что такой подход к проектам, в которые постоянно вкладываются федеральные и региональные деньги, неудовлетворительный, поэтому через неделю озвучит, как дальше будет решаться вопрос контроля за работой и компенсации за некачественную работу со стороны проектировщиков, подрядчиков и надзорных органов.