Строительство дома престарелых в НАО будет софинансировать Минтруда РФ

В округе разработан проект строительства интерната-пансионата для пожилых людей. Принято считать, что дома для престарелых – это объекты, вызывающие угнетенное состояние. Министерство сегодня предлагает строить заведения совершенно другого направления и уровня.



В Москве прошел конкурс концепт-проектов, где были представлены новые модели современных соцдомов и пансионатов для пожилых. Импульс реформам дал федеральный проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".



Губернатор Ненецкого округа А. Цыбульский рассказал, что министерство решило выделить 300 млн руб. из федеральной казны на строительство дома престарелых в Ненецком округе и скоро можно будет приступить к реализации проекта.



В настоящий момент в округе есть Пустозерский дом-интернат для инвалидов и престарелых в пос. Искателей, где проживают 88 человек, нуждающихся в уходе. Это единственное стационарное учреждение соцобслуживания в регионе.



К 2024 г. планируется построить дом-интернат на 100 человек в с. Тельвиска. В 2021 г. на эти цели округ получит субсидию 315 млн руб., а полная стоимость проекта - 716,1 млн руб.