Снятый в Кировске сериал "Полярный -17" выходит на экраны 28 октября

Мурманская область >> Общество >> 09.10.2019

Сериал начнет показывать ТНТ с 28 октября. Он был снят в марте в Кировске, а главные роли в нем сыграли М. Пореченков, А. Баширов, С. Чирков, В. Строкова, И. Охлобыстин, К. Шпица, В. Епифанцев, А. Потапов.

Сюжет сериала закручен вокруг В. Мясника (Пореченков), который давно покончил с криминалом, старается вести жизнь чтущего законы гражданина. Он успешно ведет бизнес, его уважают коллеги, но всему этому приходит конец, когда неожиданно приезжают бывшие подельники и просят стать хранителем общака, переведя средства на свои активы. Витя почему-то забывает пароль счета с воровскими деньгами, а пытаясь скрыться от "друзей", уезжает в мелкий северный Кировск.

Сериал снят в жанре криминальной комедии, несмотря на то, что снимать его приходилось в тяжелых погодных условиях Мурманской области. Многие местные жители были приобщены к съемкам, поэтому им особенно интересно увидеть себя на экране. Они пока не знают, вошли кадры с их участием в финальную версию серий или нет.  Всего  в сериале 16 эпизодов.





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