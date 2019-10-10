В Архангельске обнаружили останки фундамента древнего Михайло-Архангельского монастыря

В Архангельске обнаружено место, на котором когда-то находился монастырь. Сейчас здесь стоят пятиэтажные жилые дома.



Найденные части объектов принадлежат фундаменту Михайло-Архангельского монастыря. Их нашли во время инженерно-геофизического обследования участка между ул. Урицкого и железнодорожным мостом. Сотрудники НИИ Специальных методов исследования давно пытались найти место расположения монастыря, и благодаря использованию геофизического комплекса "Лоза-1В" сделали 76 георадарных профилей площадки. По предварительным данным, остатки фундамента кафедрального собора находятся под домами №4 корпуса 1 и № 6 корпуса 1 на набережной Северной Двины.



Далее проводить археологические исследования невозможно, поскольку для этого дома никто сносить не будет. Георадарное исследование выявило аномалию в грунте, которую можно интерпретировать нахождением там фундамента каменной двухэтажной постройки монастырских стен.



Напомним, что остатки монастыря были найдены случайно, поскольку исследования проводились в связи со строительством жилых домов.