В Петрозаводске 15 апреля пройдет необычный конкурс красоты. Его назвали "Вдохновение", которым должны вдохновиться женщины в инвалидных колясках, потому что именно они будут конкурсантками.



Дамы с особенностями здоровья прекрасны и грациозны, но показать свои достоинства не имеют возможности, и конкурс даст им шанс почувствовать себя королевами.



Организаторами мероприятия выступают Благотворительный фонд Арины Тубис и фонд Пирожникова "Основа".



Заявки от претенденток на участие приниматься будут до конца марта. Для того чтобы попасть на конкурс нужно представить две фотографии. Из претенденток отберут десять самых красивых в возрасте 18-40 лет. Эти жительницы Карелии должны передвигаться на инвалидной коляске самостоятельно или иметь электропривод.



Конкурс призван продемонстрировать, что инвалидность – это не крест на жизни, и не стоит упиваться своим горем и думать, что никому нет дела до чужих проблем. Девушки и женщины на колясках способны вести активный образ жизни, рожать и воспитывать детей, заниматься творчеством, путешествовать и быть примером для отчаявшихся людей. У женщин с инвалидностью есть шанс стать успешными и счастливыми, а жизненного потенциала у них больше, чем у полностью здоровых людей, и они готовы с ним делиться.



Цель "Вдохновения" - создать в обществе позитивный образ женщины с инвалидностью, привлечь внимание людей к расширению для инвалидов доступной среды и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями.



Организаторы приглашают к сотрудничеству видеооператоров, режиссеров, фотографов, визажистов, сценаристов, стилистов-парикмахеров и хореографов, которые хотят помочь дамам на колясках почувствовать себя главными героиням вечера и подарить им сказку.