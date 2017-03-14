В Петрозаводске 15 апреля пройдет необычный конкурс красоты

Республика Карелия >> Общество >> 14.03.2017

В Петрозаводске 15 апреля пройдет необычный конкурс красоты. Его назвали "Вдохновение", которым должны вдохновиться женщины в инвалидных колясках, потому что именно они будут конкурсантками.

Дамы с особенностями здоровья прекрасны и грациозны, но показать свои достоинства не имеют возможности, и конкурс даст им шанс почувствовать себя королевами.

Организаторами мероприятия выступают Благотворительный фонд Арины Тубис и фонд Пирожникова "Основа".

Заявки от претенденток на участие приниматься будут до конца марта. Для того чтобы попасть на конкурс нужно представить две фотографии. Из претенденток отберут десять самых красивых в возрасте 18-40 лет. Эти жительницы Карелии должны передвигаться на инвалидной коляске самостоятельно или иметь электропривод.

Конкурс призван продемонстрировать, что инвалидность – это не крест на жизни, и не стоит упиваться своим горем и думать, что никому нет дела до чужих проблем. Девушки и женщины на колясках способны вести активный образ жизни, рожать и воспитывать детей, заниматься творчеством, путешествовать и быть примером для отчаявшихся людей. У женщин с инвалидностью есть шанс стать успешными и счастливыми, а жизненного потенциала у них больше, чем у полностью здоровых людей, и они готовы с ним делиться.

Цель "Вдохновения" - создать в обществе позитивный образ женщины с инвалидностью, привлечь внимание людей к расширению для инвалидов доступной среды и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями.

Организаторы приглашают к сотрудничеству видеооператоров, режиссеров, фотографов, визажистов, сценаристов, стилистов-парикмахеров и хореографов, которые хотят помочь дамам на колясках почувствовать себя главными героиням вечера и подарить им сказку.





Рекомендуем по теме:

Фестиваль "Хумахуш", посвященный 85-летию В. Мальми, пройдет в Петрозаводске

"Миссис Великая Русь" выбрали в Петрозаводске

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре

Воркута готовится встретить 73 день рождения

В Архангельске выбрали победителей конкурса "Студент года"

Необычный конкурс провели среди воспитателей Архангельской области


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

18-19 февраля состоятся скачки арктических лошадей в Архангельской области

Работа по включению лесопромышленного кластера Коми в федеральный реестр завершена

Популяция вологодских зубров за 25 лет увеличилась с 3 до 62 особей

Услуги обмена, ввода, вывода электронных валют, а также получение и отправка денежных переводов

Съемки в сериале "Адаптация" оказались по плечу не всем северянам
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета