В Усинске продолжается благоустройство общественных территорий
В Усинске благоустраивают пустырь за дворцом культуры, сквер памятника-мемориала "Воинам трех поколений".
Глава горокруга Н. Такаев, первый замруководителя администрации Т. Анисимова обсудили с Комитетом управления муниципальным имуществом, Управлением архитектуры перспективу благоустройства локаций общественного пользования. Администрация планирует благоустроить участки с учетом обновления, модернизации горинфраструктуры.
У памятника "Воинам трех поколений" работы уже ведутся. Здесь подготовлена почва к высадке сосен. Это место постараются привести в порядок к 75-летию Победы в ВОв.
Н. Такаев поручил начальникам структурных подразделений горадминистрации подготовить предложения о том, как в будущем можно использовать земельные участки с учетом расположения коммуникаций. Также нужно подготовить предложения для создания скверов, парков.
Сейчас в Усинске с зонами отдыха не все в порядке. Ощущается недостаток мест для прогулок, отдыха, а те, что имеются в наличии, выглядят не лучшим образом и к отдыху не располагают.
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