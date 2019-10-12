В Усинске продолжается благоустройство общественных территорий

В Усинске благоустраивают пустырь за дворцом культуры, сквер памятника-мемориала "Воинам трех поколений".



Глава горокруга Н. Такаев, первый замруководителя администрации Т. Анисимова обсудили с Комитетом управления муниципальным имуществом, Управлением архитектуры перспективу благоустройства локаций общественного пользования. Администрация планирует благоустроить участки с учетом обновления, модернизации горинфраструктуры.



У памятника "Воинам трех поколений" работы уже ведутся. Здесь подготовлена почва к высадке сосен. Это место постараются привести в порядок к 75-летию Победы в ВОв.



Н. Такаев поручил начальникам структурных подразделений горадминистрации подготовить предложения о том, как в будущем можно использовать земельные участки с учетом расположения коммуникаций. Также нужно подготовить предложения для создания скверов, парков.



Сейчас в Усинске с зонами отдыха не все в порядке. Ощущается недостаток мест для прогулок, отдыха, а те, что имеются в наличии, выглядят не лучшим образом и к отдыху не располагают.