Трудные подростки Вологодчины получат помощь в организации досуга

К подросткам собираются приставить наставников, помогающих в решении проблем. Это убережет ребят от правонарушений. Прорабатывается вопрос трудоустройства ребят из группы риска.



Власти Вологодской области провели круглый стол по вопросу профилактических работ с трудными подростками. В обсуждении принимали участие представители силовых структур, органов опеки, соцзащиты, образовательной сферы, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе О. Смирнова.



Профилактика уголовных и административных преступлений должна быть лучше, чем сейчас. Нужно особое внимание обратить на детей из неблагополучных семей, у которых больше шансов попасть в плохую среду. Участники круглого стола решили начать работу с несовершеннолетними групп риска, не дожидаясь нарушения закона и помогая избежать проблем.



Принято решение продолжить развивать институт наставничества детей-сирот, детей без попечения родителей. Было предложено трудоустраивать подростков, и по этому вопросу власти будут говорить с предпринимателями региона. Также нужно позаботиться о задействовании ребят в спортивных секциях, конкурсах.