Завершилась реконструкция 7 км автодороги Олонец – Вяртсиля

Республика Карелия >> Общество >> 15.10.2019

Специалисты "ВАД" закончили работу по реконструкции  автотрассы Олонец – Вяртсиля. В Карелии впервые на региональной трассе появилось ограждение от животных. В скором времени начнется второй этап обновления дороги.

В прошлом году в федеральную программу развития республики до 2020 г. внесли реконструкцию 7 км дороги Олонец – Вяртсиля. В. Россыпнов, глава Управления автодорог Карелии, рассказал, что трасса стала на 400 м короче. Она пропускает 2 тыс. транспортных единиц в сутки, показатель продольной ровности соответствует первой категории, самой серьезной в федеральных масштабах. Теперь трасса стала более безопасной, позволила преодолевать расстояние за меньший промежуток времени. 

На первом этапе "ВАД" провел замену дорожного полотна, выполнил укладку водопропускных труб, укрепил обочины, откосы, провел отсыпку земляного полотна, устройство дорожной одежды. Также на 7 км установили ограду от животных, которые часто перебегают трассу и попадают под колеса машин. На это затратили 769 млн руб.





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