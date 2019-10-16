Творческая мастерская "Кудесы" получила 130 тыс. руб.

В Коми подвели итоги конкурса культурных и соцпроектов "ЛУКОЙЛ" в НАО и Коми, в результате чего "Будущее Шойны" получит 130 тыс. руб. на покупку материалов для творческой мастерской "Кудесы". Территориальное самоуправление из окружного бюджета получит 150 тыс. руб. по результатам конкурса социально ориентированных НКО. Региональный грант выделяется на уставную деятельность.



Проект "Кудесы" оказался одним из лучших. Он предусматривает приобретение всевозможных материалов для работы в разных видах техник. Раньше на аналогичную инициативу общественники получили из окружной казны 136 тыс. руб., на которые купили оргтехнику, швейные машинки, материалы для творческих работ.



На деньги окружной субсидии "Будущее Шойны" закупит оборудование, канцтовары, программное обеспечение, необходимое для деятельности организации, а также новогодние подарки для учащихся 5-9 классов.



Напомним, что в конкурсе имели право участвовать только некоммерческие организации и только со своими проектами. Это был пятнадцатый по счету конкурс грантов.