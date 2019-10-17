В Архангельской области к службе в армии призвано 130 человек

До Нового года регион должен отправить в армию 580 северян 18-27 лет в рамках осеннего призыва. Сюда входят призывника Архангельска, Соловков, Новодвинска и Приморского района.



Военный комиссар региона С. Сторчак рассказал, что уже призвано 130 человек, а 32 человека из них направлены в войска. Остальные годны к военной службе и отбудут к месту ее прохождения в ближайшее время.



Архангелогородцы будут служить на Северный флот, Национальной гвардии, Воздушно-космических силах на территории Заполярья, Центральной России, Дальнего Востока, Севро-Западного округа.



Напомним, что недавно городской военкомат был реорганизован, поэтому стал заниматься призывом не только жителей Архангельска, но и стал выполнять функции областного центра. Отбором теперь занимаются 3 призывные комиссии в Архангельске, Новодвинске, Приморском районе.



Находящийся в армии солдат с этого года имеет право уволиться из армии, если у него родился второй ребенок. Парни, имеющие законную отсрочку, могут отказаться от нее.