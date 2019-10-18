В Мурманске демонтируют топиарные фигуры

25 октября рабочие Мурманских городских парков и скверов начнут демонтаж топиарных фигур. Будут бураны композиции из фигур мяча, двух цветков, медведя, установленные у Семеновского озера. Отправятся зимовать: фигура "Голубь мира" на Аллее памяти у театра Северного флота, фигура "Каска и гвоздики" у памятника Защитникам Советского Заполярья в ВОв, "Звезда" на повороте с пр. Героев-североморцев к ул. Александрова.



Также демонтируют фигуру, впервые в 2019 г. украсившую подъем к Семеновскому озеру. Она находилась под ландшафтными часами в честь празднования завершения боя за Заполярье во время ВОв. Она состоит из букета, георгиевской ленты, цифры "75".



После демонтажа, который должен закончиться до 1 ноября, рабочие начнут украшать Мурманск к новогодним праздникам. До 8 декабря должны быть установлены праздничные конструкции. В городе к Новому году начинают говориться заранее, поскольку в условиях Полярной ночи именно световые новогодние конструкции поднимают настроение.



Будет установлена конструкция "Времена года", шары, 6-метровый камин у кресла с подарками, снеговики, световые звезды, а на пл. Пять Углов и в сквере на ул. З. Космодемьянской водные фонтаны заменят светодиодные.