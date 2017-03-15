В Мурманске решали, как удержать молодежь на Крайнем Севере

Мурманская область >> Общество >> 15.03.2017

В Мурманске состоялась "Третья Арктическая профсоюзная школа молодых лидеров", где обсуждали методы привлечения молодежи к работе на Крайнем Севере. Большинство местных выпускников вузов стараются уехать на работу в столицу, потому что она предлагает высокую зарплату, большие возможности для реализации своих амбиций и более приемлемые климатические условия. Задача Мурманска – этот отток минимизировать.

Школа проходила на борту атомохода "Ленин", куда приехали лидеры молодежных организаций Коми, Москвы, Башкортостана, Санкт-Петербурга и местные представители. Также заинтересованность в обсуждении проблемы высказали коллеги северной страны-соседки – Норвегии, для которой эта проблема не нова.

В основе решения проблемы лежит создание комфортных условий для молодежи. Власти северных регионов рассчитывают на поддержку со стороны парламентариев РФ - на финишной прямой принятие так называемого "арктического закона", который сдвинет с мертвой точки решение проблемы оттока молодежи.

Первый зампредседателя Мурманской облдумы от "Единой России" В. Мищенко, заявил, что закон подразумевается развитие опорных зон, которые должны стать первым шагом к наращиванию мощи Севера, его развитию, а с ним будут развиваться его местные жители.

Были озвучены несколько интересных переложений. Например, повысить звание северянина так, чтобы оно оказалось брендом. Упор можно сделать на социальное партнерство, бизнес и образование. С кадровым голодом на Севере научились справляться, но дефицит все равно остается, а новые кадры привлекают программами соцподдержки. Сейчас на Севере работают врачи из средней полосы и юга России, но это в основном борцы за идею, а местных выпускников мало. Для того чтобы они оставались, здесь как минимум должны быть зарплаты на уровне московских, развитая инфраструктура развлечений, жилье и мн. др.






Рекомендуем по теме:

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Женсоветы Архангельской области обсудят вопрос сохранения молодежи в регионе

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Арктического экономического совета

В Коми впервые МРОТ привязали к природно-климатическим зонам

В Апатитах прошла XIII Всероссийская научная школа "Математические исследования в естественных науках"

НПК "Арктическая телемедицина" пройдет в ноябре в Нарьян-Мар


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Работа по включению лесопромышленного кластера Коми в федеральный реестр завершена

Услуги обмена, ввода, вывода электронных валют, а также получение и отправка денежных переводов

Популяция вологодских зубров за 25 лет увеличилась с 3 до 62 особей

Съемки в сериале "Адаптация" оказались по плечу не всем северянам

Архангельск просит помощи у правительства РФ для помощи в расселении из аварийного жилья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета