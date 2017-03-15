В Мурманске решали, как удержать молодежь на Крайнем Севере

В Мурманске состоялась "Третья Арктическая профсоюзная школа молодых лидеров", где обсуждали методы привлечения молодежи к работе на Крайнем Севере. Большинство местных выпускников вузов стараются уехать на работу в столицу, потому что она предлагает высокую зарплату, большие возможности для реализации своих амбиций и более приемлемые климатические условия. Задача Мурманска – этот отток минимизировать.



Школа проходила на борту атомохода "Ленин", куда приехали лидеры молодежных организаций Коми, Москвы, Башкортостана, Санкт-Петербурга и местные представители. Также заинтересованность в обсуждении проблемы высказали коллеги северной страны-соседки – Норвегии, для которой эта проблема не нова.



В основе решения проблемы лежит создание комфортных условий для молодежи. Власти северных регионов рассчитывают на поддержку со стороны парламентариев РФ - на финишной прямой принятие так называемого "арктического закона", который сдвинет с мертвой точки решение проблемы оттока молодежи.



Первый зампредседателя Мурманской облдумы от "Единой России" В. Мищенко, заявил, что закон подразумевается развитие опорных зон, которые должны стать первым шагом к наращиванию мощи Севера, его развитию, а с ним будут развиваться его местные жители.



Были озвучены несколько интересных переложений. Например, повысить звание северянина так, чтобы оно оказалось брендом. Упор можно сделать на социальное партнерство, бизнес и образование. С кадровым голодом на Севере научились справляться, но дефицит все равно остается, а новые кадры привлекают программами соцподдержки. Сейчас на Севере работают врачи из средней полосы и юга России, но это в основном борцы за идею, а местных выпускников мало. Для того чтобы они оставались, здесь как минимум должны быть зарплаты на уровне московских, развитая инфраструктура развлечений, жилье и мн. др.





