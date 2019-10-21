Новая зона отдыха появилась в Ухте

Проект реализован с помощью "Газпрома". Благодаря его усилиям, пустырь на набережной Ухты стал современной зоной отдыха с дорожками для пеших и велопрогулок, спортивными и детскими площадками.



На торжественное открытие набережной приехали первые лица Ухты. От имени администрации Коми на церемонии был С. Гапликов, который поблагодарил компанию "Газпром" за содействие в организации нового городского пространства.



Набережная реконструирована не полностью. В 2020 г. работы по ее благоустройству продолжатся. Пока ее протяженность 2 км. Здесь можно играть в мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, для детей есть веревочные городки, качели, карусели, горки. Реконструкция обошлась в 450 млн руб., которые были предоставлены федеральной и республиканской казной и спонсорами, главным из которых стал "Газпром".



Благоустраивать пустырь у реки начали 1,5 года назад. Берега соединили мостами, поэтому теперь быстро попасть на набережную могут жители всех районов. В Ухте мало общественных пространств, поэтому местные жители уже называют набережную лучшим местом города.