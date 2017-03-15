Нарьян-Марский объединенный авиаотряд закупил новые самолеты ТВС-2МС

В воздушном пространстве НАО новые самолеты ТВС-2МС от "Русавиапрома" стали самыми распространенными средствами передвижения. Они дали возможность снизить расходы на топливо в Нарьян-Марском объединенном авиаотряде, благодаря чему эксплуатационные затраты также уменьшились. Предприятие имеет возможность не повышать тарифы на билеты для пассажиров в первом полугодии текущего года.



Общая стоимость ТВС-2МС составила 162 млн руб. Из бюджета округа было выделено 75 млн руб. на авансовый платеж, выделено 150 млн руб. на покупку вертолета Ми-8МТВ-1. Руководство Нарьян-Марского объединенного авиаотряда отмечает, что эта машина особым спросом пользуется у нефтяников.



НАО стал первым покупателем ТВС-2МС и приступил к коммерческой эксплуатации новых самолетов. Они представляют обновленную версию АН-2, имеют скорость 210 км/ч (у АН-2 она было ниже на 20%). Самолет способен единоразово перевезти 12 пассажиров, в то время как АН-2 вмещал всего 7-8. Также салон ТВС-2МС отличается большим комфортом, а главное – теплом, что для северных регионов особенно важно.



Власти округа не собираются останавливаться на достигнутом и намерены обновлять авиапарк и дальше. НАО принимает участие в государственном проекте правительства России по развитию санитарной авиации. Авиатехнику в этом случае можно приобретать на льготных условиях. В 2017 г. Нарьян-Марский объединенный авиаотряд планирует купить еще один вертолет МИ-8МТВ-1 у ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании). Заявку в федеральном проекте на покупку в лизинг на 10 лет уже оформили. На предприятии отмечают, что благодаря помощи бюджета федерации покупка вертолета будет не слишком накладной для окружного предприятия, а для санавиации – это техника необходима.